Ковровчанка получила срок за серию краж из супермаркетов

Ковровчанку суд признал виновной в совершении девяти краж и трех покушениях на кражу. Женщина, получившая административное наказание за мелкую кражу, брала со стеллажей в магазинах различный товар, прятала его в сумку и уходила не заплатив. При этом женщина следила, чтобы стоимость похищенного товара была не больше двух с половиной тысяч рублей. С 20 июня по 31 августа прошлого года, она совершила девять мелких хищений из магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Посылторг», «Светофор», «Бристоль». Также в начале сентября она пыталась похитить товар еще из двух супермаркетов, но ее остановили сотрудники магазинов. В итоге женщина получила два с половиной года колонии общего режима и сто тысяч штрафа. Добиться смягчения наказания ей не удалось.