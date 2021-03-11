В Коврове полностью ликвидирован пожар на заводе Дегтярева

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В ГУ МЧС России по Владимирской области сообщают, что по состоянию на 11.13 ликвидация пожара в производственном помещении , расположенном в Коврове на улице Труда, 4, полностью завершена.

Напомним — огненное ЧП случилось около пяти часов утра 11 марта. Пожарным поступило автоматическое извещение о возгорании в трёхэтажном здании, расположенном на территории завода имени Дегтярева.

В 8.15 пожарные локализовали пламя на площади 800 квадратных метров, а в 8.30 ликвидировали открытое горение. Далее началась проливка, которая только что завершилась.

К счастью, во время инцидента никто из людей не пострадал. К тушению привлекалось 18 пожарных машин и 50 человек личного состава МЧС.

Причины случившегося устанавливают специалисты.