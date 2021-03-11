Во Владимире продукты для приготовления блинов подорожали на 15 рублей

Продолжается Масленичная неделя. Владимирстат подсчитал, как изменились цены на продукты, необходимые для выпечки блинов.

Для расчета был взят стандартный рецепт тонких блинов на молоке. Потребуется: 1 литр молока, 400 граммов муки, 4 яйца, 50 граммов подсолнечного масла, 60 граммов сахара, 3 грамма соли и 50 граммов сливочного масла (для смазывания сковородки).

Цена за 1 литр молока выросла на три рубля и составила 57,80 рублей. За 400 гр муки попросят 17,38 рублей, подскочили в цене яйца - 30,85 рублей за 4 штуки. Масло сливочное обойдется в 31,11 рублей, а подсолнечное - в 6,27 рублей, 60 гр сахара - 2,85 рублей, соль 3 гр 0,05.

Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления блинов, по данным за январь составила 146,31 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 15,58 руб.

Изменилась стоимость и начинки для блинов. Больше всего выросла цена на красную икру с 361,25 руб. до 447,06 руб. Меньше всего потребители заметят разницу на сметану: динамика составила всего 0,99 коп.