В Коврове ликвидируют крупный пожар в производственном здании

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 5.03 диспетчерам пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в производственном помещении по адресу: улица Труда, дом 1.

Когда первые расчеты прибыли на место, было обнаружено сильное задымление на третьем этаже трехэтажного железобетонного здания.

- Предварительная площадь пожара – 300 квадратных метров. Со слов администрации на момент пожара в здании людей не было, - сообщила руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Екатерина Мищенко.

В настоящее время на тушении работают 50 огнеборцев и 18 пожарных машин. Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало.

Информация уточняется.