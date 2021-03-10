Владимирца будут судить за экстремизм

Сорокадвухлетний житель города Владимира, призывавший к совершению действий экстремистского характера, предстанет перед судом. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). По версии следствия, 23 января этого года горожанин разместил в социальной сети «Твиттер» пост о призыве населения к совершению действий экстремистского характера, что подтвердила лингвистическая экспертиза. Вину мужчина признал и раскаялся, уголовное дело направлено в суд. Ему грозит до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.