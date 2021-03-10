Вязниковец, попавший в аварию на обледеневшей дороге, не смог отсудить компенсацию

Вязниковец обратился в суд из-за аварии, случившейся в конце марта 2019 года, на дороге, покрытой наледью, его машина сначала перевернулась, а потом врезалась в препятствие. В результате на ремонт автомобиля ему пришлось потратить более 220 тысяч рублей. Он считал, что дорожники, на которых возложена обязанность по надлежащему содержанию дороги, должны нести ответственность за последствия аварии, поскольку на участке дороги, где произошло ДТП с его автомобилем, не проводилась обработка от наледи. Сотрудники ГИБДД не нашли в действиях попавшего в аварию водителя нарушений, но суд посчитало, что в результате непогоды наледь имелась на большой протяженности дороги, а водитель выбрал скорость, которая явно не соответствовала погодным условиям и сам виноват в случившемся. И отказал ему в требованиях, а вышестоящий суд согласился с таким решением.