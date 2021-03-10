В Коврове пройдет зимний фестиваль ГТО

12 марта в спортивном комплексе «Молодежный» состоится Зимний областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных организаций.

На фестивале выступят более 150 человек – победителей муниципальных этапов зимнего многоборья ГТО. Все участники состязаний получат сувенирную продукцию с символикой ГТО, а победители и призёры – кубки, дипломы и медали.

Областной фестиваль приурочен к 90-летию создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Семь лет назад комплекс ГТО был возрождён в новом формате. В настоящее время на официальном сайте ВФСК ГТО зарегистрировано 15 млн россиян, 4,4 млн из них являются обладателями знаков отличия.

Наличие золотых знаков ГТО дает абитуриентам право на получение дополнительно от 1 до 10 баллов к ЕГЭ, студентам – возможность получать повышенную стипендию, а трудящимся позволяет претендовать на поощрение в виде премий или дополнительных льгот на усмотрение