Во Владимирской области 40 тысяч человек сделали прививки от коронавируса

С начала массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции во Владимирской области, по данным на 10 марта, привилось 40016 жителей региона. В том числе второй этап иммунизации прошли 26349 человек. Вакцинация проходит в плановом режиме.

В нашу область, как и в другие регионы страны, иммунобиологические препараты поступают регулярно, но пока небольшими партиями. Вакцину распределяют между медицинскими организациями, после чего медработники приглашают людей на прививку.

За период проведения прививочной кампании в регион поступило почти 56 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Напомним, запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Прививку от коронавируса делают бесплатно.