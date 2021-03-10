В центре Владимира прорвало трубопровод

На улице Николо-Галейской прорвало трубы холодного водоснабжения. Проезжую часть от Козлова тупика до переулка, ведущего к Летне-Перевозинской улице перекрыли.

В мэрии сообщили, что порыв на трубе случился из-за подвижки грунта. Поврежденное место выявлено. Во Владимирводоканале обещают устранить аварию сегодня к 16 часам.

В связи с аварией часть услуг в отделениях Почты какое-то время будет не доступна, в том числе упрощенное получение отправлений (без паспорта), оплата картой, оплата коммунальных платежей, продажа лотерейных билетов и осуществление переводов в системе «Форсаж». В ближайшее время работоспособность будет полностью восстановлена.