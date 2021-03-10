В Петушинском районе закрыли подпольный ломбард

Прокурорская проверка комиссионного магазина в Петушинском районе показала, что владелец постоянно принимает вещи у местных жителей, передавая им деньги и позволяя позднее выкупить свой залог. При этом с жителями заключали договоры купли-продажи имущества, которые содержали все существенные условия договора хранения, что характерно для правоотношений, вытекающих из ломбардной деятельности. Но такой деятельность по закону может заниматься ограниченный круг лиц, а индивидуальный предприниматель, открывший комиссионный магазин, к ним не относился. Прокуратурой Петушинского района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое удовлетворено, деятельность по выдаче потребительских займов прекращена. По постановлению прокурора предпринимателя оштрафовали на двадцать тысяч рублей.