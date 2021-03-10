В Суздале воссоздают экспозицию, посвященную Андрею Тарковскому и Тонино Гуэрре

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В Суздале продолжается работа над воссозданием экспозиции, посвященной режиссеру фильма «Андрей Рублев» Андрею Тарковскому и его другу, итальянскому сценаристу Тонино Гуэрре.

Знаменитый актер Николай Бурляев сыграл десятки ролей, но до сих пор помнит первую встречу с Андреем Тарковским. Фильм «Иваново детство» полностью поменял мировоззрение молодого артиста. В музей-заповедник он передал вещи из своего архива. Особую ценность представляют фотографии со съемок фильма «Андрей Рублев» и программка с премьеры этой картины.

Еще один подарок музей получил от мастеров Санкт-Петербургской Академии художеств. Дипломная работа Людмилы Дувановой – портрет Андрея Тарковского – будет украшать воссозданную экспозицию. На картине Андрей Тарковский представлен в окружении своих работ.

В музей-заповедник также попали личные вещи композитора Вячеслава Овчинникова, который написал музыку к фильму «Андрей Рублев». Вдова маэстро передала в музей его первую дирижерскую палочку, очки, часы и секундомер.

По мнению Светланы Мельниковой, наполнение экспозиции вещами тех людей, кто участвовал в процессе создания фильма наравне с Тарковским, сделает её более полной и интересной для посетителей.

В Суздале уже завершаются работы по реставрации помещения, где ранее уже располагалась экспозиция «Сплетение судеб». Музейщики очень надеются закончить ее к 18 мая, чтобы на свой профессиональный праздник преподнести жителям и гостям Владимирской области особенный подарок.