Владимирская лыжница завоевала три медали на Спартакиаде инвалидов

С 1 по 7 марта в Красноярске проходила III Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов 2021 года.

В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха и интеллектуальными нарушениями из 38 регионов страны. из 38 регионов страны. Владимирскую область на Спартакиаде представляла Олеся Левковская.

В дисциплинах «свободный стиль - 3 км» и «спринт - свободный стиль 1.3 км» спортсменка завоевала две золотые медали, а в «классическом стиле - 3 км» – серебро.