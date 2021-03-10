Больше половины жителей Владимирской области считают себя успешными

Российская онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников провела опрос соискателей и выяснила, что жители Владимирской области вкладывают в понятия успешной женщины и успешного мужчины. Большинство владимирцев считает, что успешная женщина постоянно самосовершенствуется, ставит высокие жизненные цели и достигает их, а также материально независима и уверена в себе. А вот руководящая должность, количество подписчиков и любовь готовке в успешной женщине совсем не главное. У успешного мужчины владимирцы на первое место ставят высокие жизненные цели и умение достигать их, на втором – уверенность в себе, на третьем – материальная независимость. А наименее важны количество подписчиков в соцсетях и любовь к готовке. При этом по мнению владимирцев уважать окружающих и быть дружелюбной, всегда быть энергичной и позитивной, а также ухаживать за собой, все успевать и постоянно развиваться для успешной женщины гораздо важнее, чем для успешного мужчины. Зато представителям сильного пола важнее, чем для женщины, строить карьеру, обладать лидерскими качествами, занимать руководящую должность и много зарабатывать. При этом 56% жителей Владимирской области считают себя успешными, 39% так не думают, а остальные затруднились ответить.