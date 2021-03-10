Во Владимире местный житель попался на контрабанде стероидов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе следствия было установлено, что 18 августа минувшего года 32-летний владимирец через домашний компьютер сделал интернет-заказ анаболических стероидных препаратов, которые имеют в своём составе сильнодействующие вещества, ограниченные к обороту в России.

Заказ парень делал в Белоруссии, и в счёт доставки перевёл через электронный кошелёк 4200 рублей неизвестному продавцу.

Однако при получении посылки на почте молодого человека задержали полицейские.

Свою вину он полностью признал. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира.