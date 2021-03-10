В Муроме начальник Рыбнадзора рыбой получил взятки от браконьеров

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 49-летний начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Московско-Окского территориального управления Федерального

агентства по рыболовству обвинялся в покушении на получение взятку, превышении должностных полномочий, а также в мелком взяточничестве.

Судом установлено, что с 2016 года руководитель местного отдела Рыбнадзора заранее предупреждал браконьеров о грядущих рейдах и месте их проведения, а также помогал знакомым избегать штрафов за незаконный лов рыбы, давая соответствующие указания подчиненным.

Также установлено, что от трёх рыбаков за бездействие он получил взятки рыбой.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал экс-рыбинспектора виновным и наказал его штрафом в 120 тысяч рублей.