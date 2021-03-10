Муромского чиновника оштрафовали за получение взятки рыбой

В Муроме вынесен приговор начальнику отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он признан виновным в превышение должностных полномочий, покушение на получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей и получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Как установило следствие, с 2016 года сорокадевятилетний начальник одного из отделов Московско-окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщал заинтересованным жителям, незаконно занимающихся выловом рыбы, о дате, месте и времени проведения проверок. Кроме того, давая незаконные указания подчиненным сотрудникам, помогал знакомым избегать административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Также за бездействие он от трех рыбаков получил взятки в виде незаконно добытой рыбы. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.