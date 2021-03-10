Во Владимирской области нет эпидемии ОРВИ

За последнюю неделю к врачам во Владимирской области обратилось 8 081 человек с признаками ОРВИ, среди них 4 108 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 12,8%, превышение эпидпорога зарегистрировано только в возрастной категории от 15 лет и старше на 15,6%. В самой областной столице за те же семь дней зарегистрировано 2 235 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 917 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 62,60 на 10 тысяч населения, пороговый уровень заболеваемости ниже на 47,6%. По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа не зарегистрированы, чаще всего пациентов поражают респираторные вирусные инфекции, которые являются вирусами не гриппозной этиологии - риновирусы, метапневмавирусы, аденовирусы, hCov.