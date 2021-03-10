В Гусь-Хрустальном районе автомобиль попал под пригородный поезд

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 11.15 водитель автомобиля «Ауди», ехавший по федеральной трассе со стороны Владимира, проскочил под красный сигнал семафора и попал под проходящий поезд.

- Водитель автомобиля направлен в медицинское учреждение, - уточнила дежурный офицер ОИ и ОС регионального УМВД Екатерина Симоненкова.

По сведениям Горьковской железной дороги, легковушка угодила под пригородный поезд №6703 «Владимир — Тумская», который следовал по перегону Курлово — Великодворье.

- Среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

Авария не привела к повреждению железнодорожных путей, однако в результате пригородный поезд прибыл на конечную станцию с опозданием на 34 минуты. В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.