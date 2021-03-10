Во Владимире на стройке в Юрьевце произошел пожар на башенном кране

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Инцидент на стройплощадке, расположенной у дома №8 по улице Всесвятской случился в вечером 9 марта. На пульт диспетчеров пожарной охраны в 19.21 поступило сообщение о горящем башенном кране. На место выехали подразделения Владимирского пожарно-спасательного гарнизона.

- На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кабины, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Огнеборцам, не смотря на большую высоту, удалось потушить кабину крановщика, выгоревшая площадь составила 4 квадратных метра. Пострадала собственно кабина, к счастью, никто из людей телесных повреждений не получил.

В настоящее время дознаватели МЧС продолжают устанавливать причину возгорания. К тушению привлекались три пожарные машины и восемь человек личного состава огнеборцев.