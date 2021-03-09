В Балакирево местный житель попался на краже двух велосипедов

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Александровского района завершили расследование уголовного дела по факту кражи двух велосипедов общей стоимостью в 20 тысяч рубелй.

Преступление было совершено прошлым летом в полицию обратился 40-летний житель посёлка Балакирево, который сообщил, что из подъезда пропали два его велосипеда. Вскоре сыщики вышли на след подозреваемого, которым и оказался 38-летний мужчина.

Он рассказал, что стащил «железных коней» по дороге к приятелю. Один из велосипедов он успел продать, другой полицейские нашли и вернули законному владельцу.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Александровский районный суд.