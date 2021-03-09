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Происшествия

В Балакирево местный житель попался на краже двух велосипедов

По версии следствия, мужчина стащил их из подъезда знакомого
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Александровского района завершили расследование уголовного дела по факту кражи двух велосипедов общей стоимостью в 20 тысяч рубелй.

Преступление было совершено прошлым летом в полицию обратился 40-летний житель посёлка Балакирево, который сообщил, что из подъезда пропали два его велосипеда. Вскоре сыщики вышли на след подозреваемого, которым и оказался 38-летний мужчина.

Он рассказал, что стащил «железных коней» по дороге к приятелю. Один из велосипедов он успел продать, другой полицейские нашли и вернули законному владельцу.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Александровский районный суд.

Криминал