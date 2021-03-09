Гусь-Хрустальный объявлен неблагополучным пунктом по бешенству

Соответствующий указ губернатора Владимирской области от 5 марта 2021 года №43 был накануне опубликован на официальном сайте правовой информации России.

Согласно документа, территория дома №18 по улице Энергетической, что находится на окраине Гусь-Хрустального, объявлена эпизоотическим очагом бешенства животных.

При этом территория всего города объявлена неблагополучным пунктом по бешенству животных.

На указанном участке улицы Энергетической запрещается вывоз восприимчивых к бешенству животных и проведение ярмарок. Также там запрещено лечение таких животных, их перемещение и снятие с них шкур, а равно посещение территории посторонними, за исключением специалистов.

Пока карантин по бешенству установлен до 5 мая текущего года.