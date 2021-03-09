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Из Владимирской области вывезено более 6,6 тысяч кубометров древесины

Столько лесоматериалов покинуло регион за первые два месяца 2021 года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, такое количество вывезенной древесины в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года.

- Большая часть экспортируемой продукции – это пиломатериалы хвойных и лиственных пород, а также изделия, крепежный упаковочный материал, - уточнили в ведомстве.

В основном наше дерево направляется в Эстонию, Чехию, Литву и Испанию.

Кстати, в Горьковской железной дороге 9 марта сообщили о том, что на станции Муром значительно увеличилась загрузка именно лесной продукции. Железнодорожники связывают это с возобновлением контейнерной грузовой работы.