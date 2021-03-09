В Ковровском районе один человек пострадал на пожаре в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на пульт диспетчеров пожарной охраны сообщение о пожаре на улице Школьной села Павловское поступило в 13.32.

- На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Огнеборцы ликвидировали пожар, площадь которого составила 70 квадратных метров. В результате ЧП пострадал мужчина 1961 года рождения.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.