Больше 17,5 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

По состоянию на 9 марта от коронавируса вакцинировано 17655 жителей Владимира. При этом 6791 человек уже сделал инъекцию второго компонента вакцины.

Напоминаем, что сделать прививку можно в семи лечебных учреждениях города. Жители областного центра могут записаться на прививку по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Также можно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцина, с помощью которой прививаются жители - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.