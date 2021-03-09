За неделю во Владимирской области в ДТП погибло 5 человек

С 1 по 8 марта во Владимирской области произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован 1 несовершеннолетний.

Как сообщают в областном УМВД, с участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия. Полицейские оформили 520 происшествий с материальным ущербом.

Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 90 водителей в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

8 марта около 17:55 на 2 км автодороги «Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево» водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Рено». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ», а также водитель и пассажир автомобиля «Рено» госпитализированы.