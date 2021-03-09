В Костерёво многодетные семьи получили землю без воды и газа

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки выяснилось, что две многодетные семьи из Петушинского района получили землю под строительство дома без необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Проще говоря, к участкам не были подведены ни вода, ни газ, ни канализация. Прокуроры потребовали в судебном порядке от администрации Костерёво нарушения устранить.

- По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено, требования удовлетворены. Решение обжаловано ответчиком, - сообщили в областном надзорном ведомстве.

Тем не менее, Владимирский областной суд, пересмотрев административное дело, оставил решение первой инстанции без изменения. Так что в ближайшее время газ и воду семьи должны получить.