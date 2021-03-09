Владимирец попытался ограбить банк, чтобы вернуть долги

Двадцатичетырехлетний житель Владимира обвиняется в разбое, совершенном в особо крупном размере.

Днем в начале ноября прошлого года он зашел в помещение одного из офисов банка, где предъявил кассиру заранее приготовленный лист бумаги с текстом: «Это ограбление. У меня граната. Давай деньги». И продемонстрировал предмет, похожий на гранату, достав ее из кармана куртки. Отказавшись выдавать деньги, женщины нажала кнопку тревожной сигнализации, и злоумышленника задержали.

По оценке правоохранителей, он мог причинить ущерб банку на более девяти миллионов рублей. Свою вину молодой человек признал частично и объяснил, что ему нужно было триста тысяч рублей, чтобы погасить кредит.

Сейчас он находится под домашним арестом, дело направлено в Ленинский районный суд.