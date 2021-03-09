В "Палатах" открылась выставка, посвященная Алисе Аксеновой

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Сегодня, накануне 90-летнего юбилея, который будет отмечаться 13 марта, Алиса Ивановна Аксенова побывала в музее. В частности, в музейном центре «Палаты».

Алисе Ивановне показали возрожденную «экскурсию по городу» в детском центре. Именно она в самом начале работы «Палат» стала инициатором создания такой необычной экспозиции.

Специально к юбилею Аксеновой в дворцовом зале подготовлена выставка о ней. В витринах представлены награды, личные вещи Алисы Ивановны, книги. На выставке перечислены главные истории ее жизни, показаны линии судьбы, проиллюстрированы главные события музея, который стал для нее смыслом существования.

В своем интервью Алиса Ивановна отметила, что счастлива находиться в возрождаемом музее, за который теперь она спокойна. Она также поблагодарила руководство музея за проделанную огромную работу.