Владимирские школьники и детсадовцы не болеют коронавирусом

Как отмечают в мэрии, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в муниципальных школах и детсадах Владимира остается стабильной.

По состоянию на утро 9 марта случаев заболевания или прямого контакта с заболевшими Covid-19 среди педагогов, школьников и воспитанников детских садов не зафиксировано. Только в одном классе лицея №17 введен карантин по ОРВИ, а в пяти группах детских садов из-за ОРВИ временно приостановлен прием новых воспитанников.

Все остальные классы школ и группы детских садов работают в обычном режиме. При этом в школах и детских садах продолжают соблюдать требования Роспотребнадзора, меряют температуру, разделяют маршруты учеников, ионизируют воздух и дезинфицируют поверхности.