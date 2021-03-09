Владимирский предприниматель украл лесозаготовительную машину из Республики Коми

Сысольский районный суд вынес приговор жителю Владимирской области, который в 2018 году похитил лесозаготовительную автомашину «Форвардер Buffalo 8W», стоившую 1,7 миллиона рублей. Машина принадлежала московской компании, которая проводила работы в Сысольском районе Коми.

Как выяснили правоохранители, житель Владимирской области приехал в Коми по вопросам, связанным с развитием своего бизнеса. Заметив вечером стоявший на обочине форвардер, он по телефону договорился с работниками одной из транспортных компаний о перевозке техники. Выполнить план ему удалось, поскольку машину оставили на обочине лесной дороги с ключами зажигания и копией паспорта транспортного средства в кабине. Во Владимирской области машину он продал, а деньги потратил.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Коми совместно с коллегами из Сысольского района стали вести поиски похитителя, отрабатывая одну версию за другой. Они выезжали в командировку во Владимирскую область, но задержать с первой попытки злоумышленника не удалось: узнав от своих родственников, что его разыскивают стражи правопорядка, подозреваемый стал скрываться. Через некоторое время оперативники снова отправились во Владимирскую область, где совместно с сотрудниками Росгвардии установили местонахождение, задержали и конвоировали подозреваемого в Коми, где суд избрал ему меру пресечения – заключение под стражу.

Обвиняемый признался в содеянном и полностью возместил пострадавшему предприятию ущерб. Владимирец за кражу техники получил три года условно.