Восемь учреждений культуры Владимирской области получат по 500 тысяч рублей

Победителями конкурсного отбора стали следующие проекты: «Подарю людям солнце!» Центра культуры и досуга г. Собинки, Творческая мастерская «Возрождение народных промыслов» Дома культуры г. Струнино, «России путеводная звезда» Дома культуры имени В.П. Ногина, г. Ковров, «Немало песен о России» Центра по развитию спорта, культуры и туризма, Муромцевское сельское поселение Судогодского района, «Молодёжное Арт-пространство» Дома культуры г. Покрова, «Возрождение духового искусства» Центра культуры, молодёжной политики и туризма, г. Кольчугино, «Сказ о вишнёвом варенье» Культурно-досугового комплекса Вязниковского района, Интерактивный кукольный театр «Сказочная коробейка» Координационно-методического центра культуры и народного творчества Меленковского района.

Эти коллективы получат по 500 тысяч рублей. За два года реализации нацпроекта «Культура» поддержку в полмиллиона рублей на каждый проект получили 16 коллективов из муниципальных образований региона.

Грантами были поддержаны музыкальные, театральные, фольклорные, патриотические проекты, которые увидели тысячи жителей области. Средства из областного бюджета были направлены на приобретение концертных и театральных костюмов, специальной аппаратуры, на них поставлены новые концертные номера или театральные спектакли, организованы гастрольные поездки.