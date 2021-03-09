В Центре ИЗО откроется выставки художников Натальи Бритовой и Александра Захаренко

12 марта в Центре ИЗО откроется сразу две выставки. Первая посвящена творчеству Натальи Бритовой. В экспозицию войдут произведения разных лет творческой жизни художницы. Самая ранняя картина датируется 1977-м годом. Это работа, которой Наталья участвовала в своей первой областной выставке. Ведущим жанром в ее творчестве стал пейзаж, и значительная часть произведений на выставке посвящены российским городам - Владимиру, Гороховцу, Суздалю, Переславль-Залесскому и другим. На выставке будут представлены и пейзажи, выполненные за рубежом. Например, увлеченность образами маленьких провинциальных городов воплощена в её цикле пейзажей Франции. Они выполнены в импрессионистической манере, удивительным образом сохраняющей традиции русского реализма.

Вторая выставка "Сны России" принадлежит кисти Александра Захаренко. Его работы находятся в Могилевском областном художественном музее, Могилевском областном исполнительном комитете, в Забайкальском музейном центре, Министерстве культуры Белоруссии, посольстве Сербии в Белоруссии, галерее города Франкфурт на Майне, мэрии города Дитценбах, галерее православной живописи при Храме Христа-Спасителя, штаб-квартирах ОБСЕ и Юнеско, частных собраниях Австралии, Австрии, Америки, Бельгии, Вьетнама, Германии, Италии, Канады, Норвегии, Польши, Румынии, Сербии, странах Союза Независимых Государств, Франции и др.

Выставки продлятся до 4 апреля. Цена билета:50-100 рублей.