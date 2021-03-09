В Муроме мотоциклист проиграл суд полицейским из-за аварии с машиной ППС

На днях Муромский городской суд рассмотрел гражданский иск местного жителя к МО МВД России «Муромский». Как указал истец, летом 2020 года он ехал на своём «железном коне» по одной из улиц города, когда ему наперерез со встречной полосы выехал автомобиль ППС со включенными «мигалками».

Мотоциклист не успел затормозить, врезался в легковушку и получил травмы, которые эксперты признали вредом здоровью средней тяжести. Кроме того, повреждения получил сам мотоцикл.

Как выяснилось, у полицейских была ориентировка на задержание мотоциклиста, но не истца, а другого водителя. Тем не менее,рассмотрев дело суд полностью отказал муромлянину в его требованиях.

Как сообщает Муромский горсуд, при рассмотрении иска было установлено, что мужчина сам превысил скорость, не успел затормозить и врезался в патрульную машину, которая стояла на дороге и была неисправна. Таким образом, в случившемся виноват мотоциклист.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.