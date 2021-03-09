Умерла Татьяна Полякова, писательница, автор детективных романов

Татьяне Поляковой был 61 год Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 марта на 61-м году жизни от онкологического заболевания умерла Татьяна Полякова – известная писательница и автор детективных романов.

Татьяна Полякова родилась во Владимире. Окончила филологический факультет Ивановского государственного университета.

Она написала более 90 книг, которые разошлись тиражом более 30 миллионов экземпляров. Она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.

По ее книгам сняты фильмы «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Писательница проживала во Владимире с мужем Александром. Выражаем соболезнования родным и близким писательницы.