Во Владимире из горящего дома на улице Гагарина эвакуировано 10 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.39 диспетчерам пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в доме №10 по улице Гагарина. К месту ЧП прибыли пять пожарных машин и 14 огнеборцев.

К моменту приезда пожарных расчетов из окна квартиры третьего этажа валил дым. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, общая выгоревшая площадь составила 4 квадратных метра. В ходе инцидента 10 человек были эвакуированы, еще один человек спасён.

«В результате пожара пострадала женщина предположительно 1971 года рождения», - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Что касается квартиры, то в ней пострадали вещи и внутренняя отделка. В настоящее время причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС.