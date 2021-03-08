Муромский лыжник завоевал серебро в составе сборной на чемпионате мира

В Оберстдорфе завершился Чемпионат мира по лыжным гонкам. В нем в составе российской сборной принимал участие уроженец Мурома Иван Якимушкин. В эстафете спортсмены завоевали серебряную медаль.

- Когда я начал гонку, не было понятно, как работают лыжи. А когда начали меня догонять, я понимаю: отдаю все силы, толкаюсь, насколько это возможно, а меня догоняют с невозможной скоростью. Я не понимал, что происходит, - цитирует Ивана championat.com - Все преимущество, которое создал Леша (Червоткин - авт.), я растерял за полтора круга, хотя старался изо всех сил. Мне очень жаль. Я сильно виноват перед командой. Не знаю, как мне выходить из положения. Очень хотелось бы исправиться.

С серебряной медалью Ивана поздравил глава округа Муром Евгений Рычков.