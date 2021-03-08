От коронавируса за сутки выздоровело 102 жителя Владимирской области

8 марта во Владимирской области лабораторно подтверждено 86 новых случаев Covid-19. Всего в области зарегистрировано 28309 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В регионе развернуто 984 койки,70,6 процента из них занято (695), свободно – 289 коек.

25463 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 102 человека. За период наблюдения в области отмечено 913 летальных случаев (плюс пять человек).

В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 221 исследование на Covid-19.

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции: организовано 49 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.