Владимирское "Торпедо" уступило в товарищеском матче "Сатурну"

6 марта владимирское "Торпедо" на Малой арене принимало футболистов "Сатурна" из Раменского. В первом тайме наши футболисты смогли открыть счет. Точным ударом со средней дистанции отметился Дмитрий Калабухов. После перерыва торпедовцы имели несколько возможностей увеличить свое преимущество, но не сумели это сделать. В последние 10 минут матча сатурновцы отправили два мяча в ворота "Торпедо". Следующая игра пройдет 1 апреля. В областной центр приедут футболисты из Твери.

В этот же день в Беларуси сыграли муромские футболисты. «Гомель» добился минимальной победы, благодаря голу с пенальти. Соперник уже через неделю стартует в Высшей лиге Чемпионата Республики Беларусь. А муромские футболисты продолжают подготовку к возобновлению Первенства ПФЛ. Они сыграют еще один матч на белорусском сборе 11 марта против гомельского «Локомотива».