На Суздальском фестивале покажут эстонскую мультипликацию

В этом году фестиваль пройдет в гибридном формате. С 17 по 22 марта участники, члены жюри и приглашенные гости посетят Суздаль, чтобы лично поучаствовать в форуме. Онлайн-мероприятия фестиваля стартуют 15 марта 2021 года на платформе «SUZDALFEST.ONLINE».

15 марта в 18:00 состоится онлайн-открытие смотра, посвященное знаменитому режиссеру Александру Татарскому. В течение трех дней на платформе будут показаны программы фильмов-лауреатов первого пятилетия ОРФАК, хроники Суздальфеста, фильмы-призеры Всероссийского фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица», ретроспективы, посвященные творчеству Романа Качанова, Леонида Шварцмана, Евгения Мигунова, Анатолия Карановича, Эдуарда.Назарова, Валерия Угарова.

Традиционно внимание участников фестиваля приковано к конкурсной программе,. В ней представлено 96 работ. Традиционно на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа. В этом году гостей и участников ждет Эстонская мультипликация: фильмы патриархов рисованной анимации Рейна Раамата и Прийта Пярна, а также коллекция новой анимации студии Eesti Joonisfilm – фильмов Тендера Прийта, Каспара Янциса, Юло Пиккова и Майта Лааса.

Ведущие авторы и режиссеры анимационного кино примут участие в творческих встречах. Юрий Норштейн и Юлий Файт проведут вечер воспоминаний «Мастера о мастерах. Об именах, которые не должны быть забыты», на котором расскажут зрителям о творчестве художника Марины Соколовой.

Фестивальные дни будут завершаться концертами музыкальных групп и исполнителей, а в один из вечеров киностудия «Союзмультфильм» организует для участников тематический квиз.

Помимо просмотров программы в Турцентре «Суздаль» все гости имеют возможность насладиться фестивальными киносеансами на площадках по всей стране. Просмотры будут организованы в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах, музеях, детских садах и будут доступны всем желающим.