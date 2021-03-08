Во Владимире умер учитель Владимир Овчинников

7 марта во Владимире скончался заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Дмитриевич Овчинников.

Владимир Овчинников родился в ноябре 1941 года. В 1965 году окончил Владимирский педагогический институт, работал учителем физики в школе № 25, после армейской службы стал директором вечерней школы № 13, затем был направлен на учительскую работу в Сомали.

С 1982 г., вернувшись во Владимир, заведовал Октябрьским районным отделом народного образования, в 1989-2002 гг. возглавлял городской отдел образования, работал первым заместителем начальника управления образования администрации города Владимира.

При нем открывались профильные классы, развивалась сеть учебно-производственных комбинатов, каждая пятая школа города работала в формате экспериментальной и инновационной деятельности, а в 1993 г. во Владимире были созданы Инновационный совет и фонд поддержки образовательных инициатив, оказавшие немалое содействие особым образовательным программам городских лицеев и гимназий.

При участии Овчинникова состоялся Городской информационно-методический центр. Большое внимание уделялось коррекционному образованию, развитию физкультуры и спорта в общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школах. По инициативе Владимира Дмитриевича был создан владимирский «Детский автогородок», ставший впоследствии известной на всю страну «Юношеской автомобильной школой».

В 2002 г., с уходом на заслуженный отдых, Овчинников был востребован и в учительском сообществе, и на экспертном уровне. Он работал в Совете по образованию при администрации Владимирской области, в городском Совете старейшин, в общественном Совете управления Росздравнадзора, в президиуме Фонда социальной поддержки населения города Владимира.

Прощание с Владимиром Овчинниковым состоится 9 марта в 9.45 в Доме прощаний по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, 47.