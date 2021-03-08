Во Владимирской области до сих пор ненайденными остаются шесть человек

За февраль по Владимирской области в отряд "Лиза Алерт" поступило 23 заявки на поиск 23 человек, из них: поиск в лесу - 3 человека, поиск в городе - 20 человек. В том числе на поиск детей до 18 лет - 2 заявки (2 человека).

Найдены - 17 человек, из них: живы - 15 человек, погибли - 2 человека. Найдены силами отряда - 5 человек. До сих пор остаются не найдены - 4 человека. Неподтвержденные заявки - 2.

Всего же с 1 января по 28 февраля по Владимирской области в отряд поступило 48 заявок на поиск 52 человек, из них: поиск в лесу - 13 человек, поиск в городе - 39 человек. В том числе на поиск детей до 18 лет - 6 заявок (6 человек).

Найдены - 38 человек, из них: живы - 34 человека, погибли - 4 человека. Найдены силами отряда - 7 человек. До сих пор остаются не найдены - 6 человек.

С начала года все дети до 18 лет (6 человек) найдены, живы. Неподтвержденные заявки - 8.