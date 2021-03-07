Во Владимирской области 165 долгожителей получат поздравления президента

Пожилые владимирцы, которым в первый месяц весны исполняется 90, 95, 100 и даже 105 лет получат на юбилей поздравления от президента России. Об этом сообщает Управление ПФР по Владимирской области. Эта традиция ведется с мая 2012 года.

По данным ведомства, больше всего мартовских долгожителей живут во Владимире — 34 человека. На втором месте идёт Муром с 23 мартовскими юбилярами, на третьем Гусь-Хрустальный, где поздравления получат 15 человек, а четвертое место у Коврова, где юбилеи в марте справят 13 долгожителей.

Самым примечательным долгожителем стала муромлянка, которой исполняется 105 лет. Ещё трем женщинам из Мурома, Владимира и Меленок исполняется по 100 лет. Также 37 пенсионеров отметят 95-летие, а 124 человека перешагнут 90-летнюю черту жизни.

Любопытный факт — из 165 юбиляров 144 человека — женщины.