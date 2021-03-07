В Ставрово из Свято-Успенского храма во время пожара эвакуировано 35 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 7 марта в 11.08 на пульт диспетчеров Собинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в Свято-Успенском храме, который находится в посёлке Ставрово на улице Советской.

Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили задымление в котельной и быстро ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра.

«В результате пожара пострадала внутренняя отделка и имущество в котельной», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

В момент происшествия на территории храма находилось 35 человек, из них пятеро детей. Все они были эвакуированы. К счастью, никто из людей во время ЧП не пострадал. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются дознавателями.

На ликвидацию пожара выезжало 26 человек личного состава МЧС и девять пожарных машин.