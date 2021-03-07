В Струнино дотла сгорел одноэтажный жилой дом с мансардой

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило на пульт диспетчеров Александровского пожарно-спасательного гарнизона в 6.30. Через несколько минут первые расчеты прибыли на место ЧП.

Увы, сообщение о пожаре оказалось поздним, поэтому к моменту приезда огнеборцев пламя охватило всю площадь постройки.

- Пожар ликвидирован на площади 81 квадратный метр, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

К счастью, никто из людей в огне не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают причину, которая привела в возгоранию.