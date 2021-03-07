Федеральную трассу М-7 «Волга» могут пустить в обход Гороховца

Как сообщил глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов, на днях в Минтрансе при участии руководства Росавтодора было принято решение приостановить работы по реконструкции Пекинки в черте Гороховца. Теперь в качестве оптимального для города варианта рассматривается строительство объезда с 329 по 340 километр.

Правда, по словам Наумова, разработка проекта была намечена только на 2022-2023 годы, а начало строительства, если все пойдет по плану, ожидается в 2025-2026 годах.

Если объездную дорогу построят, это избавит жителей Гороховца от многих проблем, связанным с тем, что город разделен федеральной трассой пополам. В городе надеются, что это не только облегчит жизнь местным жителям, но и дополнительно привлечёт туристов.