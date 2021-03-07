В Гороховецком районе в поселке Галицы сгорел легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на пульт диспетчеров пожарной охраны сообщение о горящей машине в поселке Галицы поступило в 00.47. Через несколько минут первые расчеты прибыли к месту ЧП.

- На момент прибытия подразделений наблюдалось горение моторного отсека автомобиля, - уточнили в региональном главке МЧС.

Огнеборцам удалось спасти автомобиль от полного выгорания и ликвидировать пожар на площади 1 квадратный метр. Никто из людей во время инцидента не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

К тушению привлекалось 10 человек из числа личного состава МЧС и две пожарные машины.