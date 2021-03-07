На Владимирском направлении изменяется расписание электричек

С 15 марта по техническим причинам на Владимирском направлении электрички будут отправляться по следующему расписанию:

- Поезд № 6021 Нижний Новгород – Ковров 1 отправится в 16:07 и прибудет на конечную станцию в 19:03.

- Поезд № 6314 Гороховец – Нижний Новгород отправится в 7:28 и прибудет на конечную в 8:57.

- Поезд № 6022 Ковров 1 – Нижний Новгород отправится в 6:43 и прибудет на конечную в 9:48.

- Поезд № 6313 Нижний Новгород- Гороховец отправится в 14:18 и прибудет на конечную в 15:52.

- Поезд № 6318 Гороховец – Нижний Новгород отправится в 9:37, прибытие на конечную в 11:32.

- Поезд № 6320 Гороховец – Нижний Новгород отправится в 13:00 и прибудет на конечную в 14:54.

- Поезд № 6402 Владимир – Ковров 1 отправится в 5:23 и прибудет на конечную в 6:38.

- Поезд № 6407 Гороховец – Владимир отправится в 6:48, прибытие во Владимир в 10.08.

- Поезд № 6413 Ковров 1 – Владимир отправится в 16:39, прибытие на конечную в 17.46.

- Поезд № 6415 Вязники – Ковров 1 отправится в 16:46, прибытие на конечную в 17:56.

- Поезд № 6417 Ковров 1- Владимир отправится в 17:57 и прибудет в 19:05.

- Поезд № 6419 Ковров 1 – Владимир отправится в 19:10 и прибудет на конечную в 20:31.