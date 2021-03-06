Во Владимирской области за сутки умерли от коронавируса пять человек

Помимо того, что 6 марта в 33 регионе коронавирусом заболели 111 человек, 145 - выздоровели. Как сообщают в Роспотребнадзоре, 25249 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели за все время. А еще пять человек умерли за сутки. Всего же за весь период наблюдения в области отмечено 903 летальных случая.

По состоянию на 6 марта в медицинских организациях региона действует 984 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,4 процента из них занято (683), свободна – 301 койка.

В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 2600 исследований на Covid-19.