Администрация города Владимира уже почти месяц ликвидирует последствия февральского снегопада

Фото с сайта администрации города Владимира.

Помните сильный снегопад 13 февраля, когда город Владимир превратился в один большой сугроб? Так вот мэрия до сих пор присылает сообщения о том, что в областном центре работники муниципального "Центра управления городскими дорогами" круглосуточно убирают снег и наледь с улиц и тротуаров города.

Причем сугробы за это время успели просесть, превратиться в наледь. И теперь к уборке приходится привлекать, во-первых, дворников, которые продолжают скол льда на тротуарах, остановках, лестничных сходах, пешеходных переходах, подходах к социальным объектам, а, во-вторых, скалыватель на базе трактора МТЗ. Что мешало вывезти снег из города раньше, не очень понятно. По уверениям мэрии, в городе ежедневно уборкой улиц занимаются около 50 машин. Вот только труд этот заметен не всегда. В редакции "КП-Владимир" признают, что зимняя уборка во все года при сильных осадках была не идеальной. Однако раньше хотя бы удавалось оперативно очистить центр города. В этом году даже там все было плохо.

"Уборка снега в областном центре будет продолжаться круглосуточно и без выходных, до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города", - твердят в мэрии. И добавляют, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в ЦУГД по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.