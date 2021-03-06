В Гусь-Хрустальном районе сгорела крыша у многоквартирного дома

5 марта в 21.41 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Анопино Гусь-Хрустального района.

Пожарные выехали на улицу Горького, к дому №7, где, собственно говоря, и случился пожар. По прибытию спасатели выяснили, что дом частично не жилой и некоторые квартиры пустуют. К тому моменту огонь охватил часть кровли и верхние этажи дома. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество части дома. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось 9 единиц техники, 31 человек личного состава.